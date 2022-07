O Benfica venceu na manhã desta quarta-feira o Amora por 3-1, em jogo de preparação realizado no Benfica Campus, no Seixal.

Num duelo em que o treinador dos encarnados, Roger Schmidt, deu minutos aos jogadores menos utilizados no duelo da última noite ante o Newcastle, para a Eusébio Cup, Petar Musa destacou-se com um bis.

O avançado croata inaugurou o marcador perto do intervalo e fez o 2-0 pouco depois do início da segunda parte. O Benfica chegou ao 3-0 por Chiquinho e Ebah fixou o resultado final, ao marcar o único golo do Amora, que em 2022/23 vai disputar novamente a Liga 3, estando inserido na série B.