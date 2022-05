Petar Musa, recentemente contratado pelo Benfica ao Boavista, testou positivo à covid-19 na manhã desta segunda-feira, antes da concentração da Croácia, informou o selecionador do país, Zlatko Dalic.

«Sinto muito por Musa. Ele tem problemas, está doente. O Musa estaria connosco pela primeira vez, queria vê-lo a trabalhar na equipa, mas a vida é mesmo assim», lamentou o técnico em conferência de imprensa, citado pelo Sportske Jutarnji.

Dalic assumiu mesmo que o avançado «provavelmente vai abandonar e nem deve vir à concentração».

Musa, de 24 anos, estreava-se nos convocados da Croácia, que joga já na próxima sexta-feira, diante da Áustria, a contar para o grupo 1 do caminho A da Liga das Nações. Os croatas têm ainda duelos agendados com França, a 6 e 13 de junho, além de defrontarem, pelo meio, a Dinamarca, no dia 10.