O Benfica oficializou a renovação de contrato com o jovem Peter Edokpolor.

Através de um comunicado, os encarnados confirmaram a permanência do avançado nigeriano de apenas 19 anos, que se prepara para iniciar a terceira época de águia ao peito. Além disso, Edokpolor integra o arranque dos trabalhos da equipa principal, esta quinta-feira, no Seixal.

«Esta renovação significa muito para mim. Estou muito feliz por renovar com este clube incrível. Considero o Benfica um dos melhores clubes de todo o mundo, por isso estou muito feliz. É um grande privilégio poder jogar no Benfica, estou muito feliz por estar e continuar aqui», afirma.

Na época passada, Peter Edokpolor fez seis golos nos 35 jogos que realizou pelo Benfica: II Liga (19 jogos e três golos), Liga Revelação (12 jogos e dois golos), Taça Revelação (um jogo) e Premier League International Cup (três jogos e um golo).