No dia em que recebeu a distinção do nosso jornal, Pizzi esteve dez minutos à conversa com o Maisfutebol, num exclusivo do nosso jornal. O camisola 21 é dos poucos do plantel que foi orientado por Jorge Jesus na primeira passagem do treinador pela Luz e abordou o regresso do técnico amadorense.

Jorge Jesus disse que é, agora, muito mais treinador do que quando saiu do Benfica. Encontra diferenças?

«As ideias continuam muito parecidas com um ou outro ajuste. Como todos sabem, as ideias de Jorge Jesus são muito fortes, muito vincadas naquilo que ele quer defensivamente e ofensivamente. Isso continua igual, com uma maneira muito positiva de ver o futebol e isso, para qualquer jogador, é muito, muito bom.»

«Os treinadores ao longo do tempo vão evoluindo, quer a transmitir ideias, quer no treino, quer no jogo. Como todos os outros, o ‘mister’ evoluiu com o passar do tempo e isso só é bom para ele e para nós.»

O Pizzi estava na linha da frente quando Jesus disse, na apresentação, que iam jogar o triplo. Como recebeu essa mensagem?

«Já estamos habituados a esse transmitir de ideias forte, com a sua personalidade forte. Ele acredita que vamos jogar muito bem, que vamos praticar um bom futebol. E nós, jogadores, e todas as pessoas que estão aqui a trabalhar diariamente connosco têm de estar com essas ideias na cabeça. Dar o máximo em prol da equipa e do grupo de trabalho para que no final possamos estar todos aqui a sorrir.»

