Jorge Jesus volta a contar com Pizzi, recuperado da covid-19, para a deslocação do Benfica aos Açores, onde este domingo vai defrontar o Santa Clara, em jogo da 12.ª jornada da Liga, e deu a entender que Ferro será o eleito para o lugar do castigado Nicolas Otamendi.

«As expetativas são sempre as mesmas. O Benfica joga sempre com a expetativa de ganhar, este jogo não vai ser contra o nosso pensamento, queremos jogar com confiança, respeitando o adversário. A nossa ideia é continuar na caminhada da recuperação do primeiro lugar, porque já fomos primeiro esta época», começou por destacar o treinador em conferência de imprensa no Seixal.

Na época passada, a equipa açoriana surpreendeu o Benfica em pleno Estádio da Luz, com uma vitória por 4-3. «Queremos recuperar o mais rápido possível a nossa classificação. O que é que o jogo vai ditar? Não adivinho, mas vai ser um adversário com uma organização defensiva muito forte que vai tentar surpreender o Benfica em contra-golpe. Mas o futebol é aleatório, nunca se sabe o que pode acontecer, por muitos anos que possas anda aqui, nunca se sabe».

Pizzi esteve afastado do grupo nas duas últimas semanas, depois de ter acusado positivo à covid-19, mas o treinador garante conta com o médio para o jogo deste domingo. «É um jogador crucial na equipa, por aquilo que tem representado este ano, como antes de eu chegar. É um jogador influente na equipa, mas no mercado não há nada seguro, mas conto com Pizzi a cem por cento», esclareceu.

Otamendi viu um quinto cartão amarelo no último jogo e vai cumprir um jogo de castigo. Jardel ainda recupera da covid-19, mas Jorge Jesus parece não ter dúvidas sobre quem vai jogar ao lado de Vertonghen. «O Benfica tem várias hipóteses para substituir o Otamendi. Com o Jardel de fora, ou joga o Ferro ou o Todibo. O Ferro está mais adaptado às minhas ideias. O Todibo esteve muito sem treinar por várias lesões. Vou optar por um dos dois», referiu ainda.