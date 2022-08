Pizzi fez quase toda a pré-época no Benfica e teve a oportunidade de conhecer os métodos de Roger Schmidt antes de rumar ao Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.

Em entrevista ao canal 11, o médio internacional português deixou elogios ao treinador alemão. «Uma coisa de que gostei bastante é que é tem uma mentalidade totalmente diferente da que estamos habituados no futebol português. E acredito que isso seja bom não só para o Benfica mas também para o futebol português. Ter treinadores diferentes que não estejam nesta bolha que é o futebol português, com polémicas de arbitragens e polémicas de direções. O Benfica, o presidente Rui Costa e a direção fizeram a escolha certa. Não sei se vai dar certo, mas acho que foi a decisão correta», disse.

«Gostei muito da mentalidade dele. Uma mentalidade muito diferente. Muito próximo dos jogadores, frontal e com muito respeito pelos jogadores. E é um treinador com uma ideias muitos boas, muito ofensivo e sempre com bola para a frente. Acho que tem tudo para dar certo», acrescentou.

Pizzi falou ainda sobre as contratações do Benfica neste defeso e indicou ainda o jogador que mais lhe encheu as medidas nas últimas semanas. «O Benfica reforçou-se bastante bem: quer a nível defensivo, com laterais e centrais. Mas acho que o reforço que mais me impressionou foi o Neres. Impressionou-me com bola. É muito imprevisível e tem muito aquele futebol de rua a que já não estamos muito habituados. Aquela ginga. O Enzo também vem acrescentar muito ao futebol do Benfica e também ao campeonato português», rematou.