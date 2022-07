O Benfica publicou nas redes sociais um excerto de um episódio dedicado a Pizzi e que pode ser visto na plataforma Benfica Play.

Nesse pequeno vídeo, Pizzi aparece no relvado do Estádio da Luz, onde estão as taças que ajudou a conquistar ao longo das oito épocas em que esteve ao serviço do clube. Depois, retira a camisola dele do cacifo pessoal no balneário, declara amor ao Benfica e recebe um abraço de Rui Costa no terreno de jogo.

Em oito temporadas, Pizzi participou na conquista de dez títulos, quatro deles campeonatos nacionais. Fez ainda 360 jogos e apontou 94 golos.