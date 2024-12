O plantel principal do Benfica juntou-se esta quarta-feira para celebrar o aniversário de Zeki Amdouni. O jogador suíço fez 24 anos e publicou nas redes sociais uma recordação do momento.

Na foto publicada, pode ver-se toda a equipa do Benfica, com Amdouni no meio, a segurar num bolo personalizado com o número da camisola que o avançado suíço veste nas águias.

Zeki Amdouni conta já com 17 jogos realizados ao serviço do Benfica, nos quais contribuiu com cinco golos.