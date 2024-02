A FIGURA: Rafa

Pode estar mais ou menos inspirado, mais ou menos criterioso, mas é raro o jogo em que Rafa não consegue ter impacto. Esta tarde/noite, a primeira parte até nem foi das melhores, até porque estava a jogar num papel que não lhe é natural – como avançado. Na etapa complementar, foi ele que desbloqueou o jogo, com o 1-0 de trivela, e ainda foi a tempo de bisar e de assistir Di María com um belo passe. Em campo aberto, há poucos com o nível dele.

O MOMENTO: trivela de Rafa desmonta muralha algarvia (minuto 55)

Nos primeiros instantes da segunda parte, e numa jogada de insistência, Bah serviu Rafa e o português fez, de trivela, o 1-0. Nunca mais o jogo foi o mesmo.

OUTROS DESTAQUES

David Neres

Está em grande forma. Com continuidade no onze pela primeira vez esta época – esteve alguns meses lesionado –, Neres tem aproveitado para mostrar a Roger Schmidt que o alemão não pode abdicar dele na equipa inicial das águias. Dos três criativos, foi o mais esclarecido na primeira parte, principalmente através de combinações com Aursnes no lado esquerdo, e na etapa complementar abriu o livre com aquele golaço após um grande passe de Kökcü. Decisivo também no 3-0, ao lançar Rafa.

Orkun Kökcü

Regressou ao onze do Benfica e fez uma das melhores exibições dos últimos tempos. Com um papel diferente do que tem tido, a jogar mais avançado no terreno e atrás de Rafa, esteve mais solto e foi um dos faróis do ataque encarnado. Fortíssimo no último passe, já tinha mostrado bons pormenores na primeira parte – serviu Otamendi, por exemplo –, mas foi na etapa complementar que subiu a nível com uma assistência fantástica para David Neres – é dele também o último toque antes de Rafa no 4-0. Na meia distância, característica em que também é forte, ameaçou Nakamura várias vezes.

Aursnes

Simplesmente não sabe jogar mal, o norueguês. Este domingo voltou a uma posição que lhe é familiar esta época, lateral-esquerdo, e correspondeu. Claro que será sempre condicionado pelo facto de não ter rotinas nesse papel e por não ser esquerdino, mas ainda assim integrou-se bem no ataque e não raras vezes combinou com qualidade com os colegas, principalmente com David Neres.

Hélio Varela

O maior agitador do ataque do Portimonense. Rapidíssimo, Hélio Varela é permanentemente uma seta apontada à baliza adversária. A juntar a isso, tem um remate espontâneo e que coloca os oponentes em sentido com facilidade.