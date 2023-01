Benfica e Portimonense defrontam-se nesta sexta-feira no Estádio da Luz, na 15.ª jornada da Liga 2022/23. Os encarnados estão desfalcados, uma vez que Rafa Silva, uma das figuras da equipa, está suspenso e não pode jogar.

Porém, a grande dúvida prende-se com Enzo Fernández. Todo o caso em torno do médio argentino deixa uma grande incógnita para a partida desta noite. Roger Schmidt vai, assim, proceder a alterações, sabendo também que Nico Otamendi está em risco de suspensão para o dérbi com o Sporting: tem quatro amarelos e um quinto retira-o da partida.

Já o Portimonense deve apresentar-se num 3x5x2. Paulo Sérgio nao conta com os lesionados Carlinhos e Pedro Sá.

Percorra a galeria associada e veja as possíveis escolhas dos treinadores.