Dener, capitão do Portimonense, em declarações à Benfica TV após a derrota com o Benfica, por 2-1, na 11.ª jornada da Liga:

«No primeiro tempo, o Benfica foi superior, não encaixámos as marcações. O segundo tempo foi nosso, o golo demorou a sair, depois ficou difícil sair o segundo. No segundo tempo estivemos melhor no jogo, conseguimos ter mais bola, com o golo mais cedo tínhamos criado mais dificuldades ao Benfica.»