Jorge Jesus elogiou nesta segunda-feira o médio alemão Julian Weigl e a evolução que tem mostrado nos últimos jogos.

Na antevisão ao jogo com o Portimonense, o treinador do Benfica falou sobre a rotatividade que impõe na equipa e que justifica que o alemão não possa jogar sempre.

«De há uns meses para cá, o Benfica joga de três em três dias. É normal que não joguem sempre os mesmos. Se o Julian [Weig] joga melhor num jogo e no outro não é titular, é porque há rotatividade normal para quem joga de três em três dias. Muitas vezes fez um grande jogo, mas está com uma carga muito grande e tem de jogar outro», disse.

Jorge Jesus revelou ainda ter dito ao alemão que ele fpi o melhor das águias na Supertaça perdida para o FC Porto.

«Ele tem vindo a melhorar e a evoluir. Foi um dos melhores no jogo com o FC Porto, e estou a dizer aqui porque já lhe disse a ele: ‘foste o melhor em campo no jogo com o FC Porto’», declarou, antes de dizer em que aspetos o médio tem de melhorar.

«Ele com bola é um jogador de alto nível, mas estou a tentar incutir mais agressividade sem bola. Agressividade mas não é dar cotoveladas ou pontapés aos adversários. São posicionamentos e a forma de pressionar que também estou a passar ao Adel [Taarabt]», explicou.