O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações à BTV após a derrota com o Portimonense, por 1-0, na Luz, para a oitava jornada da Liga 2021/22:



«Antes de fazer um resumo, queria agradecer aos adeptos do Benfica, não só durante o jogo, mas pelo pós-jogo, ao sairmos com o carinho de uma ovação, como se tivéssemos vencido. Sentiram que o Benfica jogou bem, jogou para ganhar, faltou o golo. Mas o futebol é isto. Hoje basta rematar-se uma vez e ganhar um jogo, como aconteceu hoje numa bola parada em que somos fortes. Tivemos muitas possibilidades de fazer golo, frente a uma equipa forte no jogo aéreo e que se defendeu bem. Muitos momentos de jogo em que podíamos ter feito golo, mas temos de estar de cabeça levantada por um jogo em que tínhamos tudo para ter vencido. O futebol atraiçoa-nos com muita facilidade. Este resultado não nos tira confiança. Não posso dar os parabéns aos jogadores porque não ganharam, mas dou aos adeptos que sofreram connosco. A equipa esteve excelente, há que olhar para a frente. Temos de trabalhar para a equipa voltar às vitórias.»



«Jogámos com muita intensidade com o Barcelona. Nunca quis tirar o Rafa porque ele acelera o jogo. Foi arriscar, meter jogadores mais frescos. Acabámos com praticamente dois pontas de lança e jogadores bem abertos para dar largura e criar um para um. O Gil Dias entrou muito bem, o que queria dele, saiu bem. Foi pena pelo menos não perder o jogo.»



«Ao longo do jogo começamos a sentir, tantas oportunidades e não se marca…o resultado é que nos faz olhar para o jogo e ter opinião favorável ou não. Neste jogo, só me faz olhar para o jogo e saber que perdi três pontos, porque a exibição esteve cá, jogou à Benfica só não fez o que criou para poder definir e valorizar o jogo que fez. »