Nélson Veríssimo tem apostado mais em Taarabt em detrimento de João Mário e acabou por explicar as suas opções, na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Portimonense.

«São jogadores com características diferentes. Há uma aposta em função das oportunidades e do rendimento. O João Mário tem grande qualidade na gestão da posse de bola, com chegada em condução mais à frente e a definir no último terço. O Adel [Taarabt] tem a qualidade no passe mais vertical no sentido de alimentar os colegas nas dinâmicas mais ofensivas», começou por dizer o técnico do Benfica, detalhando:

«A aposta pode recair sobre um ou outro. O João Mário teve um período com covid, em que não pôde treinar. As apostas foram recaindo sobre outros jogadores. É olhar para o nosso plantel e em função da estratégia utilizar o jogador que naquele momento possa servir melhor os interesses da equipa.»

O Benfica defronta o Portimonense este sábado, a partir das 18 horas, em jogo da 25.ª jornada da Liga, que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.