O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, em declarações à Benfica TV após a derrota com o Benfica, por 2-1, na 11.ª jornada da Liga:

«É um jogo que nós, fruto de juventude e alguma inexperiência destes embates não entrámos com todas as nossas capacidades, especialmente nos momentos sem bola. O Rafa desequilibrou, pegou na bola e nós acompanhávamos. Fomos simpáticos, não incomodámos e isso fez com que o Benfica nos complicasse a vida. Depois, começámos a ligar e a criar perigo. Segundo me disseram, é a primeira equipa a ter mais posse de bola que o Benfica. Corremos riscos, o Benfica tem jogadores que numa bola podem desequilibrar. Conseguimos um golo, saio completamente desgostoso com o resultado. Na minha opinião, vale o que vale, há uma grande penalidade clara. Mas pronto, para os mais pequenos é mais complicado. Podendo fazer golo aí, podemos complicar a vida ao Benfica. Vale pela experiência destes jogos, pois muitos estavam a competir na Liga Revelação na época passada. Foi muito complicado parar o Rafa na primeira parte, foram esses 20 minutos que nos meteram numa situação difícil.»

«Tivemos muita chegada à área, mas podíamos ter definido melhor. Muitas não levaram perigo que pretendemos. Estou a recordar de uma bola na primeira parte do Luquinha, mas pronto, é um pouco isso, no último terço, na primeira parte, fomos pouco produtivos.»

«Trabalhamos muito, quando oiço os responsáveis dos grandes queixarem-se de algumas ausências, imaginem-nos a nós, que perder Lucas Fernandes, Pedro Sá… é sabido que estamos à procura de adicionar qualidade ao grupo, mas estou convencido de que com esta atitude vamos dar a volta a isto.»