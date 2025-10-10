Tiago Pinto, atual diretor desportivo do Bournemouth e antigo responsável pelo futebol do Benfica, deixou críticas contundentes ao estado do futebol português e ao ambiente vivido nas eleições dos encarnados.

À margem do Portugal Football Summit, o dirigente abordou dois temas quentes: o clima de confronto entre os presidentes dos três grandes e a forma como decorre a campanha eleitoral na Luz.

Tiago Pinto foi confrontado com as declarações de Luís Filipe Vieira, que, ao anunciar o regresso de Domingos Soares Oliveira, apontou o nome de Pinto à presidência do clube. O dirigente recusou comentar promessas individuais dos candidatos, mas deixou críticas duras ao tom geral da campanha.

«Prometem treinadores, dirigentes, jogadores... muita coisa. Mas aquilo que eu gostava de ver debatido são as questões verdadeiramente importantes para o Benfica. O clube tem uma situação económica difícil e, em oito anos, ganhou dois campeonatos. Acho curioso que se fale de tudo menos do projeto desportivo e económico», afirmou.

O ex-dirigente reconheceu que sonhou em ser presidente dos encarnados, mas considera que as ideias que defende não seriam bem recebidas no atual contexto.

«Desde pequeno sonhei que podia ser presidente do Benfica, mas, vendo o que está a acontecer, teria zero votos, porque não tenho capacidade de ser demagogo ou populista. As minhas ideias são pouco populares. Vejo pessoas preocupadas em aumentar o estádio, mas não vejo ninguém a discutir porque é que a Liga dos Campeões não enche. Fala-se em ganhar quatro campeonatos em quatro anos, mas não se discute quanto dinheiro se gasta em jogadores todos os anos», sublinhou.

Sobre o tom da campanha, Tiago Pinto não poupou críticas a todos os candidatos.

«A demagogia é de toda a gente. Não me quero pôr num pedestal, mas como sócio esperava ver projetos e ideias. Em vez disso, já entrámos na fase do ataque pessoal, algo muito normal nas eleições, e no final do dia quem perde é o Benfica [...] Neste momento, como depreende pelas minhas palavras, não consigo votar em ninguém», atirou.

Questionado ainda sobre as trocas de acusações entre os líderes de Benfica, FC Porto e Sporting, Tiago Pinto lamentou a falta de diálogo entre os clubes.

«Os adeptos do Benfica não vão gostar de ouvir isto, mas tenho uma grande admiração pelo André Villas-Boas e pelo Frederico Varandas. Acho que são dois presidentes com coragem, liderança e que têm feito um bom trabalho. Há uma coisa que eu não entendo: toda a gente quer mudar o futebol português, mas depois chegamos aos problemas de sempre — arbitragem e estas cabeçadas — e todos fazem o mesmo», começou por dizer.

«Para o futebol português evoluir, Benfica, Porto e Sporting têm de dialogar e parar com a degradação pública do futebol português. Se todas as semanas tivermos os três clubes a atacarem-se mutuamente, estamos a deteriorar o produto. Como é que queremos vender um campeonato assim? Neste momento histórico, com presidentes de uma nova geração, havia uma oportunidade espetacular para mudar isto. O problema é que as poucas vezes que ligo a televisão é sempre a mesma coisa», lamentou.