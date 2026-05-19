Benfica
Há 2h e 1min
Benfica deixa mensagem a António Silva após ausência no Mundial: «Um de nós»
Central não consta da convocatória de Roberto Martínez para o Campeonato do Mundo
Poucas horas após ser anunciada a convocatória de Roberto Martínez para o Mundial 2026, o Benfica recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem a António Silva.
O central português fica de fora da competição mais importante de Seleções, sendo que os centrais escolhidos pelo técnico espanhol são Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Renato Veiga e Tomás Araújo, colega de equipa de António Silva nas águias.
«Um de nós», esta é a frase escolhida pelo Benfica na publicação das redes sociais, acompanhada por uma fotografia do jogador.
Veja aqui a publicação do Benfica:
