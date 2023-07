Nicolás Otamendi foi uma de três baixas do Benfica na sessão matinal desta quinta-feira no estágio da equipa de Roger Schmidt em Inglaterra e na Ángel Di María e David Jurásek, últimos reforços das águias, já participaram.

O defesa-central argentino, que se juntou ao grupo de trabalho na terça-feira ao final da tarde, está a contas com uma entorse no joelho esquerdo. Otamendi tem efetuado tratamento, ginásio e nos 15 minutos abertos à comunicação social efetuou corrida no relvado, mas longe do grupo. É expectável que Nicolás Otamendi enfrente mais duas semanas de paragem, devendo estar apto para o arranque oficial da época.

Recorde-se que o capitão das águias lesionou-se no particular da Argentina com a Austrália a 15 de junho depois de um adversário ter caído em cima da sua perna esquerda.

Henrique Araújo, que não foi utilizado no jogo desta quarta-feira com o Southampton, também esteve ausente dos trabalhos no campo, limitando-se a fazer trabalho de ginásio, tal como o guarda-redes André Gomes, que recupera de uma operação ao ombro esquerdo e, além de trabalho de ginásio, fez também tratamento.