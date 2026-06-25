Já foi dado o pontapé de saída na pré-temporada do Benfica. Marco Silva e a equipa técnica foram os primeiros a chegar ao Seixal, por volta das 07h00.

O técnico de 48 anos, que sucedeu a José Mourinho, vai ter o primeiro contacto com o plantel, que ainda não conta com reforços e tem algumas incógnitas, como, por exemplo, Tiago Gouveia, que também foi visto a entrar bem cedo no cento de estágios, assim como António Silva, Gianluca Prestianni ou Samuel Soares.

De resto, serão vários os nomes da formação das águias que estarão sob o olhar atento de Marco Silva, enquanto Tomás Araújo (Portugal), Dedic (Bósnia), Richard Ríos (Colômbia), Aursnes e Schjelderup (Noruega) e Lukebakio (Bélgica) são ausências confirmadas por estarem ao serviço das respetivas seleções no Mundial 2026. Face ao plantel da época passada, Nicolás Otamendi, que assinou pelo River, e Sidny Lopes Cabral, já comprometido com o Trabzonspor, são as duas saídas anunciadas.

O arranque dos trabalhos do Benfica será dedicado aos exames médicos e testes físicos.

Os encarnados começam a pré-época mais cedo face às três eliminatórias que terão de disputar para entrar na fase de liga da Liga Europa.

O Benfica tem já agendados dois jogos particulares, a 11 e 17 de julho, com Flamengo e Villarreal, ambos no Estádio Algarve.

O arranque oficial da temporada está marcado para 23 de julho, diante dos suíços do St.Gallen, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.