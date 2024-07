Declarações do médio do Benfica, Leandro Barreiro, em zona mista, no Estádio Municipal de Águeda, após o empate ante o Celta de Vigo (2-2), em jogo de preparação para a época 2024/25:

[Jogo:] «Acho que houve muito boas coisas no jogo e coisas que ainda temos de melhorar. Vamos analisar e isso e depois é continuar a trabalhar.»

[Pavlidis:] «O Pavlidis fez dois bons jogos, marcou os golos e é muito importante para a equipa, mas no balneário falámos mais de como íamos fazer os dois jogos e em que aspetos nos íamos focar mais.»

[Como se tem sentido:] «Fui muito bem recebido, estou muito feliz por estar aqui e o trabalho continua, dia-a-dia vamos melhorando.»

[Jogou ao lado com Florentino no meio-campo. Se espera ter o João Neves como colega a meio-campo:] «Até agora fiz os treinos e os jogos com o Florentino. Com o João Neves ainda não tive oportunidade de jogar, mas claro que, quando ele estiver cá, também vou estar feliz de tê-lo no treino.»

[Objetivo da época:] «É jogar para todos os títulos.»

[O que está a achar do futebol português:] «Estou há duas semanas no Benfica, os treinos estão a ser bons, fui bem recebido e estamos a treinar para melhorar.»

[O que falhou no empate com o Celta:] «São dois jogos em pouco tempo, acho que há muita coisa que vamos analisar. Foi muito esforço nas duas últimas semanas e há coisas muito boas, mas há coisas que temos de melhorar. Vamos trabalhar para fazer melhor.»