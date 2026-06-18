O Benfica confirmou o agendamento de dois jogos particulares com Flamengo e Villarreal.

Os jogos vão ser realizados no Estádio Algarve a 11 (Flamengo) e 17 de julho (Villarreal).

A partida com a equipa brasileira joga-se pelas 19h30 e o jogo com o conjunto espanhol tem apito inicial marcado para as 19h45.

O jogo com o Villarreal antecede o arranque oficial da época para a equipa de Marco Silva, a 23 de julho na Suíça com o St. Gallen para a 1.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa.