Há 20 min
Benfica arranca pré-época a 25 de junho
Ida à 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa obrigou à realização de um novo plano
O Benfica inicia a pré-época a 25 de junho, informou o clube encarnado.
Recorde-se que o clube encarnado ficou a saber neste domingo, devido à vitória do Torreense na Taça de Portugal, que vai iniciar oficialmente a temporada a 23 julho pela 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa.
Esse cenário obrigou a estrutura encarnada a antecipar o regresso aos trabalhos, que seria previsivelmente mais tarde - sensivelmente uma semana - caso fosse o Sporting a erguer a Taça no Jamor.
O plantel do Benfica regressará assim aos trabalhos ainda muito desfalcado, já que acontecerá em cima do fecho da fase de grupos do Mundial, que termina a 19 de julho.
