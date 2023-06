O Benfica regressa aos trabalhos no dia 5 de julho, comunicou nesta terça-feira numa nota emitida no site oficial.

À semelhança do que fez na época passada, o campeão nacional regressa a Inglaterra e ao St. George's Park para um estágio de 9 a 15 de julho.

O primeiro jogo da pré-época será frente ao Southampton, no dia 12. As águias rumam no dia 15 à Suíça para defrontar o Basileia no dia seguinte, às 16h locais.

Após o jogo, a comitiva regressa a Portugal para participar no Troféu do Algarve nos dias 20 e 21 de julho (adversários por designar).

A preparação das águias para 2023/24 inclui também um jogo particular frente ao Feyenoord nos Países Baixos, no Estádio De Kuip, a 30 de julho, às 16h.

Além destes jogos, o Benfica informa que vai voltar a realizar a Eusebio Cup, para a qual ainda não é conhecido o adversário e cuja data está dependente da marcação da Supertaça.

A Supertaça Cândido Oliveira, jogo inaugural da temporada 2023/24, será disputada pelo campeão Benfica e pelo FC Porto, vencedor da Taça de Portugal.

