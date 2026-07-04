Benfica
Há 1h e 37min
Caldas trava Benfica no primeiro teste de pré-temporada
Edokpolor e Franjo Ivanovic marcaram os golos dos encarnados no empate a duas bolas
JR
Edokpolor e Franjo Ivanovic marcaram os golos dos encarnados no empate a duas bolas
JR
O Benfica empatou a duas bolas com o Caldas, da Liga 3, no Benfica Campus, naquele que foi o primeiro jogo da pré-temporada dos encarnados.
O encontro, disputado à porta fechada, marcou a estreia de Marco Silva no comando técnico das águias. Os avançados Peter Edokpolor e Franjo Ivanovic apontaram os golos das águias.
No próximo sábado (dia 11 de julho, às 19h30), o Benfica mede forças com o Flamengo no Estádio do Algarve, em mais um jogo de preparação. No mesmo palco, os comandados pelo técnico de 48 anos enfrentam o Villarreal no dia 17 de julho, às 19h45.
O arranque oficial da temporada está marcado para dia 23 de julho, diante do St. Gallen, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.
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TAGS: Benfica Pré-época Caldas Jogo treino
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