O Benfica empatou a duas bolas com o Caldas, da Liga 3, no Benfica Campus, naquele que foi o primeiro jogo da pré-temporada dos encarnados.

O encontro, disputado à porta fechada, marcou a estreia de Marco Silva no comando técnico das águias. Os avançados Peter Edokpolor e Franjo Ivanovic apontaram os golos das águias.

No próximo sábado (dia 11 de julho, às 19h30), o Benfica mede forças com o Flamengo no Estádio do Algarve, em mais um jogo de preparação. No mesmo palco, os comandados pelo técnico de 48 anos enfrentam o Villarreal no dia 17 de julho, às 19h45.

O arranque oficial da temporada está marcado para dia 23 de julho, diante do St. Gallen, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.