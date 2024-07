Ao contrário do que estava previsto, o Benfica não vai defrontar o Villarreal no próximo domingo, em mais um teste de preparação. Sem justificar a mudança, os encarnados comunicaram, esta quarta-feira, que o Almería será o adversário do próximo dia 21.

A equipa de Roger Schmidt vai defrontar o conjunto onde alinha o português Luís Maximiano – que caiu para a segunda divisão espanhola – no Stade Joseph-Moynat, em Thonon-les-Bains, França, às 14h30.

Além deste jogo, o Benfica ainda vai defrontar o Brentford no Estádio da Luz (25 de julho, 20h00) e medir forças com o Feyenoord, na Eusébio Cup, também em casa (28 de julho). O último encontro de preparação para a época 2024/25 é a 2 de agosto, com o Fulham, no Algarve.

Nesta pré-época, os encarnados já golearam o Farense por 5-0 e empataram a dois golos com o Celta de Vigo.