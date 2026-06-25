Além dos seis jogadores que estão a participar no Mundial 2026 - Tomás Araújo (Portugal), Dedic (Bósnia), Richard Ríos (Colômbia), Aursnes e Schjelderup (Noruega) e Lukebakio (Bélgica) - outros nomes que faziam parte do plantel da época passada ficaram de fora do primeiro dia de trabalho do Benfica.

O avançado Henrique Araújo, que somou apenas 11 jogos na equipa A na época passada e até chegou a jogar na II Liga foi uma das ausências mais notadas. Também os médios Diogo Prioste, João Veloso e Nuno Félix não foram chamados para este primeiro dia de exames médicos e testes físicos.

A estes juntam-se os nomes de Gustavo Varela e Rafael Obrador. O jovem avançado esteve cedido ao Gil Vicente na última época, enquanto o lateral-esquerdo espanhol representou o Torino, também por empréstimo, na segunda metade da temporada passada.

Ao contrário do que aconteceu com André Gomes, Rafael Luís e Tiago Gouveia, estes dois jogadores não integraram o lote de 30 futebolistas presentes no dia um do Benfica 2026/27.