Para qualquer adepto do Benfica presente no Estádio do Algarve esta noite, não é difícil de antecipar que o difícil, mesmo, é sair-se sóbrio depois de uma exibição destas.

Depois da vitória com o Nice por 3-0, os encarnados confirmaram a conquista do Troféu do Algarve com novo triunfo convincente, desta feita frente ao Fulham, por 5-1.

Os onze que parecem em vantagem

Com exceção do guarda-redes – Vlachodimos foi o eleito –, Roger Schmidt repetiu o mesmo onze que iniciou a partida ante o conjunto francês. E o técnico alemão, de resto, parece querer criar uma tendência para aquele que será o primeiro jogo oficial das águias, para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

FILME DO JOGO.

Assim, nesta altura Gilberto, Otamendi, Morato, Grimaldo, Florentino, Enzo Fernández, David Neres, João Mário, Rafa e Gonçalo Ramos parecem partir em vantagem. E de forma justificada.

Tal como ante o Nice, a primeira parte do emblema da Luz foi uma primeira parte de luxo.

Um 3-0 que não surpreende

O Benfica foi forte a pressionar – cada vez se nota mais o dedo de Schmidt neste aspeto –, mandou sempre na partida e praticamente «amassou» qualquer ideia de jogo por parte do Fulham, de Marco Silva, que contou com João Palhinha no meio-campo.

Mas não foi só isso. Com a bola nos pés, houve muita qualidade – Florentino e Enzo Fernández estiveram muito seguros no meio-campo –, Rafa, João Mário e Neres deram outro perfume ao ataque da equipa de Schmidt.

Por isso, o 3-0 ao intervalo não era muito surpreendente.

Gonçalo Ramos bisou – um deles na sequência de um canto, o terceiro golo de bola parado nos últimos dois jogos para a formação lisboeta – e Rafa abriu o marcador depois de uma recuperação de Enzo.

Em campo, o Benfica demonstrava uma superioridade tal que era difícil a onda vermelha que invadiu o Estádio do Algarve esta noite – excelente moldura humana – não ficar eufórica.

Se com o Nice, os encarnados haviam baixado o nível para a segunda parte, este domingo os dez homens lançados por Schmidt para a etapa complementar – Bah, António Silva, Vertonghen, Gil Dias, Weigl, Martim Neto, Chiquinho, Diego Moreira, Henrique Araújo e Yaremchuk – conseguiram manter a bitola.

Águia mantém a bitola

Henrique Araújo, por exemplo, fez o quinto golo depois de mais uma recuperação em zona ofensiva, por parte de Bah. Antes, já Yaremchuk tinha festejado, após um cruzamento de Weigl.

E nem o golo sofrido devido a uma desatenção num lance de bola parada defensiva (Mitrovic bateu Vlachodimos de cabeça), assim como o desperdício demonstrado num par de ocasiões em frente à baliza, «mancham» mais uma exibição de deixar água na boca para os comandados de Roger Schmidt.

É só pré-época, claro, e por isso é necessário que as hostes encarnadas mantenham os pés bem assentes no chão. Mas que esta águia promete, promete. E de mão cheia.