Através do seu sítio oficial na internet, o Benfica confirmou que o adversário da próxima edição da Eusébio Cup é o Fenerbahçe de José Mourinho. Algo já avançado na imprensa em junho.

O Benfica informou que os bilhetes para a 13.ª edição da Eusébio Cup estão à venda para sócios a partir das 10h00 desta sexta-feira, 18 de julho.

Às 10h00 de sábado, dia 19, inicia-se a venda de ingressos para adeptos registados e ao público em geral.

O encontro de pré-época disputa-se às 20h00 de 26 de julho (sábado), no Estádio da Luz e marca o último encontro da pré-temporada antes da Supertaça Cândido de Oliveira, diante do Sporting, no dia 31.

Não é a primeira vez que Mourinho defronta o Benfica na Eusébio Cup. A primeira foi em 2008, quando orientava o Inter de Milão, exatamente na primeira edição do prémio. A segunda foi com o Real Madrid, em 2012. Venceu o primeiro encontro e perdeu o segundo.

Curiosamente, Fenerbahçe e Benfica podem ser adversários na qualificação para a Champions, nomeadamente na terceira pré-eliminatória.