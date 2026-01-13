O Benfica goleou o Newcastle (5-0) na quarta jornada da Premier League International Cup. O bis de Gonçalo Moreira encaminho os encarnados para o terceiro lugar do Grupo C da competição. 

A equipa de Nélson Veríssimo abriu as contas do jogo com o golo de Olívio Tomé aos dez minutos de jogo.

Ainda na primeira parte, Leandro Martins dilatou para dois golos a vantagem das águias (20m) com um incrível remate acrobático. 

No segundo tempo, houve mudanças logo ao intervalo. Um dos nomes foi Ricardo Neto, campeão do Mundo de sub-17 por Portugal, que se estreou na competição. Gonçalo Moreira foi também um dos jogadores que saltou do banco. Meia parte chegou para o médio de 20 bisar (51m e 85m).

Moreira repetiu, assim, o gosto ao pé contra o mesmo adversário. Em outubro de 2025, na vitória (5-1) frente ao Newcastle para a Youth League, o jovem médio marcou também um dos golos da goleada. 

Francisco Silva fechou as contas do jogo já em tempo de compensação (90+5m). 

Com esta goleada (5-0), o Benfica é terceiro do Grupo C com cinco pontos. O Newcastle, por sua vez, está em sétimo com um ponto. 

RELACIONADOS
Benfica: mesmo suspenso, Otamendi viaja com a equipa para o Clássico
«Vou ser Arbeloa, se quisesse ser Mourinho falharia estrondosamente»
Mourinho aborda lesão de António Silva e dá novidade na convocatória
Mourinho defende Sudakov: «Não quero imaginar o que é um cenário de guerra»