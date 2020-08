No dia em que recebeu a distinção do nosso jornal, Pizzi esteve dez minutos à conversa com o Maisfutebol. O Benfica voltou aos treinos na segunda-feira e com caras novas já no relvado. Pizzi esteve atento e falou-nos sobre eles.

O Benfica já tem alguns jogadores novos para a temporada, três deles já trabalham convosco. Helton Leite jogou na Liga, mas Gilberto e Pedrinho vieram do Brasil e a maioria dos adeptos portugueses não os conhecem. O Pizzi já percebeu que características eles têm?

«O Helton [Leite] é um guarda-redes com provas dadas no nosso campeonato. Fez uma excelente temporada no Boavista e é sem dúvida um jogador para nos vir ajudar. Tem qualidade e do que tenho visto tenho gostado bastante.»

«O Gilberto e o Pedrinho vêm de um campeonato diferente, mas já vimos todos muita qualidade e disponibilidade física. O campeonato português é diferente do brasileiro em termos táticos e eles vão ter de se ajustar e aprender bem as ideias do ‘mister’. Mas já estão perfeitamente alinhados com o nosso balneário, com o que é a cultura portuguesa, e certamente vão trazer muitas alegrias, a nós e aos adeptos do Benfica.»

