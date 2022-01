O ala do Benfica Valentino Lazaro ficou desagradado com a atribuição do prémio Puskás a Erik Lamela, do Tottenham. É que, apesar de não estar entre os três finalistas, o austríaco esteve na primeira seleção, com um golo de calcanhar apontado quando ainda alinhava pelo Borussia Monchengladbach.

«Devo jogar golfe. Parabéns ao Lamela», escreveu o jogador dos encarnados nas redes sociais.

I must be playing golf 😅😅 congratz to Lamela tho 👏🏽👏🏽 — Valentino Lazaro (@valentinolazaro) January 17, 2022

Lamela venceu a edição deste ano graças a um golo de letra apontado no Arsenal-Tottenham, a 14 de março de 2021, num jogo da Premier League. Mehdi Taremi concorria com uma bicicleta apontada ao Chelsea na Liga dos Campeões, enquanto o Patrick Schick foi selecionado com o remate de meio-campo, no Euro2020, diante da Escócia.

Veja o golo de Lazaro: