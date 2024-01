Gianluca Prestianni está a caminho do Benfica, e apesar de ainda não ter chegado a Portugal, já tem a lição bem estudada em relação ao futebol europeu.

Em entrevista à Radio La Red, o extremo de 17 anos, de saída do Vélez Sarsfield, confessou que se aconselhou com alguns colegas sobre a exigência do Velho Continente.

«Ainda não falei com ninguém do clube [Benfica], mas já falei com os meus colegas do Vélez que estiveram na Europa e eles explicaram-me que o futebol é muito diferente, exigente, e tens de cuidar-te e focar a 100 por cento, caso contrário voltas [à Argentina]», afirmou.

Prestianni garantiu ainda que gostava um dia de regressar ao Vélez, clube onde se formou e sempre se sentiu apoiado.

«Saio com a experiência de me ter estreado, de ter feito jogos na primeira divisão… saio com a sensação linda de que o clube deu-me tudo. Quero agradecer ao clube, apoiaram-me muito.»

Na quarta-feira, refira-se, Gianluca Prestianni já se havia despedido do Vélez, nas redes sociais. O jovem argentino deve chegar a Lisboa nos próximos dias.