Já madrugada adentro, o Benfica manifestou-se nas redes sociais para defender Gianluca Prestianni, após o argentino ter sido acusado por Vinicius Júnior de ter proferido um insulto racista.

«Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram», escreveram os encarnados a acompanhar um vídeo do momento do incidente, com um ângulo diferente do da transmissão.

Kylian Mbappé, diga-se, foi um dos jogadores que acusou Prestianni de ter dito «cinco vezes ao Vini que ele é um "mono" (macaco)».

Noutra publicação, o Benfica cita a partilha de Prestianni em que o extremo nega ter insultado o internacional brasileiro. «Juntos, ao teu lado», lê-se na partilha do emblema da Luz.