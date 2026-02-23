É oficial. Prestianni foi suspenso pela UEFA e não poderá ser opção para o jogo com o Real Madrid, desta quarta-feira (20h). O Benfica já reagiu, em comunicado oficial, garantindo que vai procurar recorrer da decisão tomada pelo órgão responsável pela competição.

«O Sport Lisboa e Benfica tomou conhecimento da decisão da UEFA de aplicar uma suspensão provisória de um jogo ao seu jogador Gianluca Prestianni, no âmbito da averiguação em curso relativamente ao incidente ocorrido no jogo frente ao Real Madrid», começou por referir o clube lisboeta.

Os encarnados lamentam, essencialmente, o facto de ficarem «privados» de poder utilizar o jogador na segunda mão do play-off de acesso aos «oitavos» da Champions. Apesar de reconhecer que os prazos são limitados, o Benfica garantiu que vai tentar recorrer, para poder assim contar com o argentino.

«O Clube lamenta ficar privado do jogador enquanto o processo está ainda em investigação e irá apelar desta decisão da UEFA, mesmo se dificilmente os prazos em causa terão qualquer efeito prático para o jogo da segunda mão do play-off da Liga dos Campeões», pode ler-se.

Os encarnados abordaram, ainda, o «compromisso inabalável» no combate contra «qualquer forma de racismo ou discriminação».

Para fechar, o Benfica voltou a recordar o nome de Eusébio. «Valores que fazem parte da sua identidade histórica e que se refletem na sua ação quotidiana, na sua comunidade global, no trabalho da Fundação Benfica e em figuras maiores da história do Clube, como Eusébio», concluiu o clube da luz.