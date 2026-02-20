Benfica
Há 1h e 7min
Leilão pela camisola de Prestianni frente ao Real Madrid desaparece
Preço oferecido pela camisola chegou a atingir os 1200 euros
Desapareceu do leilão a camisola utilizada por Gianluca Prestianni, no jogo entre Benfica e Real Madrid, da última terça-feira.
Ora, numa altura em que já havia quem oferecesse 1200 euros pelo equipamento do argentino, o mesmo deixou de aparecer na plataforma MatchWornShirt, parceira dos encarnados. Além de Prestianni, outras camisolas de jogadores do Benfica (Otamendi, Trubin ou Pavlidis) também se encontram a licitação, mas não ultrapassam os 300 euros. Este leilão tinha uma duração de dez dias e era esperado que o valor continuasse a subir.
Recorde-se que o argentino tem estado no «olho do furacão» após um episódio de alegado racismo com Vinicius Júnior, sendo que está inclusive a ser investigado pela UEFA.
