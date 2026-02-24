Depois de numa primeira instância ter referido que não tinha «visto nada», Lukebakio voltou a pronunciar-se sobre o alegado caso de racismo que envolve o colega Prestianni e Vinícius Jr., do Real Madrid, pedindo «mais clareza» e recusando tirar conclusões precipitadas.

Em entrevista ao canal belga Pickx, o extremo do Benfica admitiu tratar-se de uma «situação particular» e confessou não saber exatamente como reagir.

«As pessoas falam, especulam, mas não sabemos o que ele disse», começou por dizer, sublinhando que muitas vezes se comenta sem conhecer todos os factos.

Lukebakio revelou ter refletido sobre o que realmente aconteceu e questionou se as versões que circulam correspondem à verdade.

«Pergunto-me se ele disse mesmo o que as pessoas dizem ou se há exagero. Sabemos que muita gente exagera e aproveita-se», referiu, admitindo também a possibilidade de o episódio poder estar a ser usado em benefício de uma das partes.

Apesar das dúvidas, o internacional belga foi claro quanto à sua posição de princípio.

«Espero apenas que não seja verdade. Porque, se for, não posso aceitar. Sou contra toda a injustiça e penso que toda a injustiça deve ter consequências», acrescentou.

O jogador das águias referiu ainda que gostaria de ver o caso esclarecido o mais rapidamente possível e mostrou confiança na atuação do clube.

«Penso que o Benfica é suficientemente profissional para reagir bem a esta situação», concluiu.