Lukebakio deixa aviso sobre o «caso Prestianni»: «Se for verdade, não posso aceitar»
Extremo do Benfica admite dúvidas sobre alegado episódio com Vinícius Jr. e garante estar «contra toda a injustiça»
Extremo do Benfica admite dúvidas sobre alegado episódio com Vinícius Jr. e garante estar «contra toda a injustiça»
Depois de numa primeira instância ter referido que não tinha «visto nada», Lukebakio voltou a pronunciar-se sobre o alegado caso de racismo que envolve o colega Prestianni e Vinícius Jr., do Real Madrid, pedindo «mais clareza» e recusando tirar conclusões precipitadas.
Em entrevista ao canal belga Pickx, o extremo do Benfica admitiu tratar-se de uma «situação particular» e confessou não saber exatamente como reagir.
«As pessoas falam, especulam, mas não sabemos o que ele disse», começou por dizer, sublinhando que muitas vezes se comenta sem conhecer todos os factos.
Lukebakio revelou ter refletido sobre o que realmente aconteceu e questionou se as versões que circulam correspondem à verdade.
«Pergunto-me se ele disse mesmo o que as pessoas dizem ou se há exagero. Sabemos que muita gente exagera e aproveita-se», referiu, admitindo também a possibilidade de o episódio poder estar a ser usado em benefício de uma das partes.
Apesar das dúvidas, o internacional belga foi claro quanto à sua posição de princípio.
«Espero apenas que não seja verdade. Porque, se for, não posso aceitar. Sou contra toda a injustiça e penso que toda a injustiça deve ter consequências», acrescentou.
O jogador das águias referiu ainda que gostaria de ver o caso esclarecido o mais rapidamente possível e mostrou confiança na atuação do clube.
«Penso que o Benfica é suficientemente profissional para reagir bem a esta situação», concluiu.