Gianluca Prestianni deve viajar esta terça-feira para Madrid, integrado na comitiva do Benfica. Pelo menos para já, o nome do argentino continua na lista de pessoas que vão voar para a capital espanhola.

Prestianni foi suspenso preventivamente pela UEFA, mas o Benfica apresentou recurso. Embora seja muito improvável que a UEFA analise o recurso a tempo do jogo de quarta-feira, faz sentido levar o jovem argentino para a eventualidade de isso vir a acontecer.

O Benfica parte esta terça-feira, logo de manhã, para Madrid e joga na quarta-feira no Santiago Bernabéu.