Gianluca Prestianni não vai estar em Madrid. A UEFA anunciou esta segunda-feira que suspendeu o jogador preventivamente por um jogo, a pedido do inspetor nomeado para fazer a instrução do processo disciplinar aberto ao jogador por suspeitas de racismo.

Ora esse inspetor, através de um relatório preliminar, pediu a suspensão preventiva do jogador por um jogo, impedindo desta forma de estar no Santiago Bernabéu.

Esta foi de resto, uma decisão provisória apenas. O processo disciplinar vai continuar a correr os trâmites normais e conduzirá a uma decisão posterior, essa que, sim, será final.

Comunicado da UEFA na íntegra:

Na sequência da nomeação de um Inspetor de Ética e Disciplina da UEFA para investigar alegações de comportamento discriminatório durante o jogo da Liga dos Campeões entre Benfica e Real Madrid, a 17 de fevereiro de 2026, e a pedido do relatório provisório do referido Inspetor, o Comité de Controlo, de Ética e Disciplina da UEFA decidiu suspender provisoriamente o Gianluca Prestianni por um jogo da competição de clubes da UEFA para o qual ele seria elegível, pela violação prima facie do Artigo 14 do Regulamento Disciplinar da UEFA (DR) relacionado com um comportamento discriminatório.



Isto não prejudica qualquer decisão que os órgãos disciplinares da UEFA possam tomar posteriormente, após a conclusão da investigação em curso e a sua respetiva apresentação aos órgãos disciplinares da UEFA.



Mais informações sobre este assunto serão disponibilizadas oportunamente»