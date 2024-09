O Benfica detalhou os gastos que teve no mercado de transferências, com a contratação de reforços entre 1 de julho de 2023 e 30 de junho de 2024, período em que adquiriu jogadores como Marcos Leonardo, Arthur Cabral, Jurasek, Trubin, Prestianni e Rollheiser.

O Relatório e Contas, embora não seja obrigado a isso, confirma ainda algumas informações relativas a contratações após o dia 30 de junho de 2024, particularmente com as aquisições de Pavlidis e Beste. Já Aktürkoglu não surge neste documento divulgado à CMVM.

CONTRATAÇÕES QUE ENTRAM NO EXERCÍCIO ANUAL:

Arthur Cabral

Investimento total de 20,4 milhões de euros

Marcos Leonardo

Investimento total de 17,6 milhões de euros, Santos fica ainda com 10 por cento de uma futura mais-valia



Jurásek

Investimento total de 14,1 milhões de euros, Slavia Praga fica com 10 por cento de uma futura venda



Trubin

Investimento total de 11,5 milhões de euros , Shakhtar Donetsk fica com 40 por cento de uma futura mais-valia

Prestianni

Investimento total de 9,4 milhões de euros, Vélez Sarsfield fica ainda com 15 por cento de

uma futura venda

Rollheiser

Investimento total de 8,7 milhões de euros , Estudiantes de la Plata fica ainda com 10 por cento de uma futura venda

JÁ APÓS O FECHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

Pavlidis

Investimento total de 18 milhões de euros (mais 2 milhões em objetivos), AZ Alkmaar fica com 10 por cento de uma futura mais-valia

Jan-Niklas Beste

Investimento total de 8 milhões de euros (mais 2 milhões em objetivos), Heidenheim fica com 15 por cento de uma futura mais-valia

Renato Sanches

Empréstimo de uma temporada, com opção de compra fixada em 10 milhões de euros