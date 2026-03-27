Em conferência de imprensa realizada nesta quinta-feira, Lionel Scaloni, selecionador argentino, falou sobre a convocatória de Gianluca Prestianni, jogador do Benfica.

Scaloni foi evasivo sobre o tema do caso de racismo com Vinicius Jr., que continua sob investigação da UEFA. «Do que aconteceu nem falámos, não sou eu quem tem de falar desse tema com ele. Vejo-o bem», afirmou.

«Ele pode ajudar-nos. Está a jogar pela direita, também consegue jogar pela esquerda. É uma boa variante. Vamos dar-lhe chances para jogar e para mostrar o valor que ele tem, faremos com que jogue», admitiu o selecionador.

«A primeira razão para o termos convocado é não ter Paulo [Dybala, avançado da Roma que recupera de lesão]», concluiu, recordando depois o passado de Prestianni nas seleções jovens argentinas.

A campeão mundial joga diante da Mauritânia e da Zâmbia, em solo argentino, em duelos de preparação para o Mundial 2026.