Wesley Sneijder diz ter recebido «quatro mil» ameaças de morte da Argentina, após ter expressado a sua opinião quanto à polémica entre Prestianni e Vinicius Júnior.

Em declarações ao programa Rondo, o antigo internacional neerlandês refere que apenas expressou a sua opinião que, recorde-se, foi em jeito de defesa do avançado brasileiro. «Havia medo na cara de Prestianni e ficou claro que ele percebeu que tinha cometido um grande erro», afirmou Sneijder, enquanto analista do Ziggo Sport, na última quarta-feira.

«É uma situação terrível. Recebi quatro mil ameaças de morte da Argentina na semana passada apenas por expressar a minha opinião. Todos têm direito a uma opinião, as pessoas que me ameaçam também têm uma opinião. Eu baseio a minha no que vejo», refere.