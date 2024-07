Esteve para ser emprestado, mas Gianluca Prestianni está a reclamar um lugar na equipa principal do Benfica para a temporada 2024/25.

O jovem argentino voltou a ser aposta no jogo de quinta-feira diante do Brentford, numa posição mais central, e foi um dos principais destaques dos encarnados.

Atuou na segunda parte e esteve perto do golo, serviu os companheiros com qualidade e foi sempre uma ameaça à defensiva contrária com a sua irreverência e finta.

O Benfica, recorde-se, empatou no Estádio da Luz diante do Brentford.

