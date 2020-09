António Costa recusou comentar, neste sábado, a polémica gerada pela presença na Comissão de Honra da (re)candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica.

«Não vou fazer nenhum comentário sobre um assunto que não tem rigorosamente nada a ver com a vida política nem com as funções que exerço ou exerci», respondeu o secretário-geral do Partido Socialista à margem do XIX Congresso da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL), realizado no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures.

A posição de António Costa, primeiro-ministro de Portugal, já foi criticada pelo líder do PSD, Rui Rio, pela coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, e também pelo PAN.

Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, também integra a Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira.