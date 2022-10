O Benfica está nos oitavos de final, mas ainda disputa o primeiro lugar do Grupo H da Champions League com o PSG e, neste momento, parte em desvantagem.

Os encarnados e os parisienses estão igualinhos no que respeita aos primeiros critérios, isto porque os dois jogos entre ambos terminaram 1-1. Ou seja, um frente ao outro, Benfica e PSG fizeram os mesmos pontos e marcaram e sofreram os mesmos golos.

Logo, é preciso passar aos jogos com as outras equipas do grupo. E aí, o PSG tem uma melhor diferença de golos. Tem oito golos positivos, ou seja, 14 marcados e 6 sofridos.

Já o Benfica tem uma diferença de 4 positivos: 10-6. Assim, para serem primeiros do Grupo H e cabeça de série nos oitavos de final, os encarnados precisam de fazer melhor resultado com o Maccabi Haifa, em Israel, que o PSG com a Juventus, em Turim.

Ou seja, vencer e esperar que o PSG não ganhe à Juventus ou empatar e esperar que os franceses percam.

Caso Benfica e PSG vençam os respetivos jogos, os encarnados precisam de ter uma melhor diferença de golos (o PSG, recorde-se, tem oito positivos, o Benfica tem quatro). Caso ela fique igual precisa de ter mais golos marcados o que significa fazer pelo menos cinco em Israel.