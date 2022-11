Benfica e PSG permanecem imbatíveis na Europa do futebol e, após o resultado do Nápoles frente ao Liverpool nesta terça-feira, restam apenas mais duas equipas em toda a Europa (clubes de primeiro escalão) que podem dizer o mesmo.

As águias jogam nesta quarta-feira em Israel com o Maccabi Haifa, com o primeiro lugar do Grupo H da Liga dos Campeões em causa, tal como o PSG o faz frente à Juventus.

Portugueses e franceses têm também em risco essa invencibilidade que também se construiu devido aos dois empates entre ambos na Champions League.

Porém, há mais duas equipas nas associações que fazem parte da UEFA que podem dizer o mesmo: que não perderam qualquer jogo oficial nesta temporada.

Há uma diferença substancial, porém. Nenhuma delas joga nas provas europeias nesta temporada, daí o asterisco no título.

São elas o Pafos FC, do Chipre, e o Glentoran, da Irlanda do Norte.

Os cipriotas têm 10 jogos feitos: nove de campeonato, um de taça e têm oito vitórias e dois empates.

Já o clube da Irlanda do Norte tem 15 jogos, um empate e 14 vitórias em três provas: campeonato, taça da Liga e uma taça regional que disputa, chamada County Antrim Shield.

Refira-se que o Benfica tem 21 jogos feitos em 2022/23, com 17 vitórias e quatro empates. Esses jogos dividem-se por Liga (11), Taça de Portugal (1), Liga dos Campeões (9= 5 fase de grupos +4 de qualificação).

O PSG tem 19 jogos feitos, com 15 vitórias e quatro empates em três competições: Ligue 1 (13), Supertaça (1) e Liga dos Campeões (5).

De referir que há muitas outras equipas invencíveis apenas nos campeonatos nacionais. É o caso do Real Madrid, do Nápoles ou do Zenit São Petersburgo. Mas espanhóis e italianos perderam na Champions já e a formação russa na taça do país.