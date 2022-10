O treinador do PSG, Cristophe Galtier, na conferência de imprensa após o jogo com o Benfica, da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2022/23 e que terminou 1-1. O português Nuno Mendes saiu na segunda parte por lesão e fica desde já em risco para o duelo com os encarnados, em Paris.

«O Messi saiu cansado, antes de sair já tinha feito sinal. O Nuno Mendes teve um problema muscular e vai estar de fora alguns jogos.»