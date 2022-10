Lionel Messi vai falhar o Reims-PSG deste sábado, referente à 10.ª jornada da Liga francesa.

O internacional argentino foi substituído com queixas, frente ao Benfica, e o boletim médico fala agora em desconforto no gémeo. Messi fez exames, aparentemente tranquilizadores, mas falha o jogo deste sábado. No dia seguinte será reavaliado, mas persiste a dúvida, para já, quanto à sua disponibilidade para a receção ao Benfica, na próxima terça-feira.

O boletim clínico do Paris Saint-Germain revela ainda que Nuno Mendes, que se lesionou precisamente frente ao Benfica, na coxa esquerda, enfrenta uma paragem de três semanas.

Renato Sanches faz corrida e treino individual, sendo que a reintegração no grupo está prevista para a próxima semana.