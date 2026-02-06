O mercado de transferências já acabou, mas o PSG foi à Luz contratar... o fisioterapeuta.

Pedro Barreiras estava no Benfica há mais de 16 anos tendo começado pelas modalidades, nomeadamente, pelo atletismo. Em 2016 passou para o futebol da camadas jovens e foi subindo até chegar à equipa principal, três anos depois.

«Mais de uma década e meia de conquistas, derrotas, aprendizagens, lágrimas, sorrisos e, acima de tudo, amor por este clube. O Sport Lisboa e Benfica não foi apenas um lugar onde trabalhei — foi casa, foi família, foi parte de quem eu sou e o meu maior orgulho como profissional e adepto de berço», começou por dizer o fisioterapeuta na mensagem de despedida.

«Saio com o coração cheio, com gratidão eterna e com a certeza de que o Benfica ficará para sempre comigo. Porque quem vive o Benfica, nunca o deixa verdadeiramente», concluiu.

Pedro Barreiras vai agora ingressar no PSG, onde reencontrará algumas «caras conhecidas» como João Neves e Gonçalo Ramos, antigos jogadores das águias