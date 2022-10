O treinador do Benfica, Roger Schmidt, na conferência de imprensa após o jogo com o PSG, da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2022/23 e que terminou 1-1.

«No futebol, qualquer equipa tem uma possibilidade de ganhar e a nossa atitude é acreditar em nós próprios e tentar ganhar. Nem sempre ganhamos os jogos, nem sempre conseguimos jogar contra estas equipas assim, mas em termos táticos, com o nosso talento individual, faz com que não tenhamos problemas em jogar com o PSG no nosso estádio.»

«Não foram só os médios-centro [que tiveram de ajudar na defesa], o Neres e o João Mário tiveram de apoiar. Faz parte da estratégia, não só com o PSG, faz parte do nosso comportamento defensivo. Foi isso ao mais alto nível. Penso que foi um excelente jogo de toda a equipa.»

«Se mostrámos aos franceses como bater o pé ao PSG? Para ser honesto, estou satisfeito por termos jogado como jogámos, mas não exageremos, eles também jogaram bem, gosto muito da equipa deles, estivemos bem, mas não vamos mais longe do que isso.»