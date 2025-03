O juiz de instrução criminal aplicou a medida de coação mais gravosa a dois dos cinco adeptos do Benfica detidos na quarta-feira. Por isso, vão aguardar julgamento privados de liberdade, consequência pelos atos criminosos praticados.

Os outros três arguidos estão interditos de acesso a recintos desportivos durante os 30 dias anteriores à data da realização de qualquer evento. No dia de jogos devem permanecer a, pelo menos, 500 metros de distância. Estão ainda obrigados a apresentarem-se na esquadra da PSP nos dias e à hora das competições desportivas que envolvam o Benfica.

A decisão surge na sequência da operação “Sem Nome”, que entrou numa fase crucial no dia seguinte ao aniversário dos “No Name Boys”, que celebraram 33 anos. As autoridades surpreenderam cinco adeptos envolvidos em agressões a agentes da PSP no Benfica-Casa Pia de agosto. Durante as buscas domiciliárias, a polícia recolheu um autêntico arsenal de armas.